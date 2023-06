Gli anni Settanta a Gabicce Monte Disco Diva, notti Chic con Gazebo

"We’re walking like in the dolce vitaThis time we got it rightWe’re living like in the dolce vitaGonna dream tonight". A leggerle così forse non dicono subito qualcosa, ma con la musica aggiunta la fama di queste liriche arriva a molte generazioni, non solo quelle che negli anni Ottanta passavano le serate con le canzoni di Gazebo, all’anagrafe Paul Mazzolini, classe 1960, 12 milioni di dischi venduti e una hit discomalinconica come I like Chopin. Il bello è che brani come questi continuano a essere suonati dai dj e ascoltati dal pubblico, ma per tutti ecco la notizia: Gazebo sarà in concerto questa sera dal vivo (no playback, no computer) al Disco Diva di Gabicce Monte, festival dedicato alla Disco Music degli anni Settanta e a tutto quel filone che poi ne è nato, in particolare l’Italo Disco. In scaletta con lui Kapote (Toytonics rec) dj set, Tommiboy (Disco Stupenda) dj set, Mida dj set, Euro Nettuno dj set.

Gabicce non è location a caso, nel 1975 la discoteca Baia Degli Angeli (oggi Baia Imperiale), fu la prima in Italia a proporre Disco Music dagli Stati Uniti con due dj americani che miscelavano dischi fino all’alba. "Questo nuovo modello di intrattenimento – come racconta Cristina Tassinari, che nel 2015 ha inventato Disco Diva – divenne lo standard di tutte le discoteche di Rimini, della Riviera e poi di tutta Italia. Fu una vera e propria innovazione culturale e sociale che attirò migliaia di giovani, creando un mito che alimenta ancora un collezionismo".

Dal festival sono passati Kid Creole & the Coconuts, Nu Genea, Cerrone, Pino d’Angiò, Nicky Siano, Lee John (Imagination) e dj Ralf con Dj Daniele Baldelli: gli ultimi due artisti saranno protagonisti anche quest’anno, nel corso dell’ultima serata del 25 giugno, che sarà aperta dai dj set di Marco Morosini e di Marcorea Malià (l’hairstylist che ‘inventò’ i Righeira e che oggi cura l’hairlook di Vasco) che tra un brano e l’altro anni Settanta della sua scaletta, proporrà le sigle più mitiche della storia dei caroselli. Serata davvero "calda" quella di domani, perché vedrà sul palco le mitiche cantanti degli CHIC, Norma Jean Wright e Luci Martin: la band funk statunitense, formatasi nel 1976 dal chitarrista Nile Rodgers e dal bassista Bernard Edwards insieme a Tony Thompson, vide Norma Jean Wright come prima cantante, poi sostituita da Luci Martin. In apertura i funkettoni Adika Pongo (la band d’esordio di Niccolò Fabi) e Christine Wiltshire, disco diva lei stessa, già corista per John Lennon, Yoko Ono, Lou Reed, Keith Richards.

Benedetta Cucci