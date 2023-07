Goran Bregović in scena stasera a Bagno di Romagna con la Wedding and Funeral Band

Goran Bregović questa sera alle 21 in scena in piazza Ricasoli di Bagno di Romagna. Il musicista e compositore balcanico sarà affiancato dalla sua storica formazione, la Wedding and Funeral Band: trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare. Lo show che Goran Bregović porterà sul palco sarà un mix dei suoi storici successi e brani tratti dai suoi album più recenti, e non mancherà qualche anticipazione sul nuovo progetto, a breve in uscita. Uno spettacolo completo, pieno, forte e divertente che ancora una volta regalerà al pubblico italiano un’esperienza live carica di energia e dinamismo: un concerto tutto da vivere e ballare. Lo spettacolo fa parte della rassegna comunale estiva “Luglio in musica” di Bagno di Romagna. Info line: 339.2140806.