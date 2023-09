Gragnaniello, la musica che salva "La mia scuola? Il dolore della vita"

Si prospetta una serata da tutto esaurito, stasera, alla Mole Vanvitelliana di Ancona, per il festival Adriatico Mediterraneo, con la direzione artistica di Giovanni Seneca. Dopo il flamenco di ieri e la band pugliese Kalàscima che ha portato sul palco il Salento, oggi (alle 21.15) è la volta di Enzo Gragnaniello, autore – tra gli altri – di Cu’mme, il successo di Mia Martini e Roberto Murolo. Un live unico, intimo e dirompente, un viaggio nelle sonorità mediterranee riproposte da un artista legato visceralmente alla sua Napoli: "Sono nato nei vicoli del centro storico e vivo da sempre ai Quartieri Spagnoli. Sa – dice lui – qui comprendi il lato scuro della vita, il dolore. Se ho toccato il fondo? Sì, ma la musica mi ha salvato. E Mimì mi manca tantissimo".

Maestro Gragnaniello, con Mimì eravate molto amici…

"Come fratelli. Mi manca la sua presenza, la sua risata, le sue battute serie ma scherzose. Era una persona divertentissima, al contrario di ciò che si diceva. Mi manca molto".

Sa che ha abitato ad Ancona? "Sì. C’è dell’invisibile e del magico in questo. Essere ad Ancona è un cerchio che si chiude".

Conosce la città?

"No, è la prima volta. Ma le Marche le ho girate".

Una regione che ha il mare, come la sua Campania…

"Io abito a 150 metri dalla spiaggia, ci vado ogni giorno. Il mare è un punto di riferimento per contemplare la vita, è profondità".

Lei canta "Scinne cu mme ‘nfunn’’o mare a truva’ chillo ca nun tenimmo cca’".

"Significa ‘Scendi con me in fondo al mare a trovare quello che non abbiamo qui’. Bisogna scendere in profondità dentro di noi, toccare il fondo, per capire noi stessi".

E lei ha mai toccato il fondo? "Sono nato nel centro di Napoli e abito ai Quartieri Spagnoli. Sì, ho toccato il fondo, ma poi sono risalito. Conosco il dolore della vita, è stato la mia scuola". È stata la musica a salvarla? "Sembra una frase fatta, ma è così. La musica mi ha sempre guidato e io sono stato bravo a lasciarmi guidare da quelle emozioni. La musica è potentissima, va fatta per lo spirito delle persone, non per l’involucro. Solo così, può arrivare a curare la gente".

Il segreto per la canzone perfetta?

"Cogliere l’ispirazione senza pensare troppo alla scrittura. Ho iniziato dando voce ai disoccupati, facendo lotte politiche, contro il razzismo. Nessuna storia da raccontare, le mie canzoni hanno un simbolismo, ma me ne sono accorto solo dopo".

In che senso?

"Non sapevo di avere talento. E neppure mio padre capiva ciò che scrivevo. Sa che mi diceva? E canzon? Tu ‘e scriv, tu ‘e cant, tu ‘e son e tu ‘e sient. ‘Le canzoni? Tu le scrivi, tu le canti, tu le suoni e tu le senti’".

Nonostante la notorietà, abita ancora ai Quartieri Spagnoli…

"Non vivo per il successo: quello è solo una conseguenza del mio dono artistico. È come avere una luce interiore che ti illumina la strada. Il vero successo è regalare emozioni agli altri".

Nicolò Moricci