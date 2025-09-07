Grazie a CodyTrip una visita in diretta al Padiglione Italia a Osaka

Un viaggio in Giappone senza muoversi da casa. Domani 8 settembre è l’ultimo giorno per i viaggiatori digitali per partecipare a una visita guidata online in diretta all’Expo 2025 di Osaka. L’iniziativa è firmata CodyTrip, il format di gite virtuali interattive che lo scorso anno ha coinvolto 10mila studentesse e studenti da tutta Italia, alla scoperta di Pesaro in occasione dell’anno da Capitale della Cultura. Il collegamento sarà attivo dalle 10 alle 12 ora italiana. Protagonista della visita sarà il Padiglione Italia, progettato da Mario Cucinella e ispirato alla Città ideale di Urbino, e l’area dedicata alla Santa Sede.

Guide d’eccezione illustreranno le varie declinazioni del tema del padiglione: “L’arte rigenera la vita”. «La scelta della data coincide con la giornata in cui il Padiglione ospita le Case delle Tecnologie Emergenti, nell’ambito delle quali nasce CodyTrip» spiega Alessandro Bogliolo, coordinatore scientifico di CTE Square. «La differenza di fuso orario ci permetterà di visitare l’Expo al tramonto, vedendolo sia alla luce naturale che illuminato di sera». CodyTrip è organizzato da DIGIT srl, spin-off dell’Università di Urbino, con la collaborazione dell’ateneo urbinate e di Giunti Scuola.

L’edizione dedicata a Expo 2025 è promossa da CTE Square, finanziata dal MIMIT con fondi FSC, e realizzata con Invitalia e il Commissariato generale per la partecipazione italiana a Expo 2025 Osaka. La partecipazione è gratuita. Basta aprire il link bit.ly/codytrip-2025-expo da qualsiasi dispositivo.