Guè a Villa delle Rose "Cantate la vostra vita"

C’è Guè stasera a Misano. Dopo un’estate di concerti, infatti, l’eroe di ’Madreperla’ torna in Romagna per un dj set alla Villa delle Rose. Evento speciale, quindi, rispetto al tour messo in strada sulla scia dell’ultimo album, in cui l’ex Club Dogo trova la complicità di Paky, Anna, Sfera Ebbasta, Mahmood, Massimo Pericolo, Benny The Butcher, Napoleone, Rkomi e Marracash. Tutto nell’attesa di calcare il palco del Marrageddon con Marracash, per riformare la coppia di ’Santeria’.

Guè, quanto conta la strada per un rapper come lei?

"A me ha dato codici e valori che mi hanno arricchito. Anche se avevo la fortuna di venire da una famiglia colta e quindi con strumenti adeguati ad interpretare la realtà".

L’identità musicale del nostro Paese non ha vita facile all’estero.

"Soprattutto negli anni Sessanta e Settanta la musica italiana ha influenzato molto quella internazionale, poi dopo il rock-prog è scaduto tutto. Ma ora c’è un nuovo interesse. Occorre tempo, però".

L’hip hop italiano può sognare il mercato americano?

"No. Perché oltre oceano non ci va neppure quello inglese, che linguisticamente è molto più agevolato. Ci vanno i Måneskin, ma loro sono rock e hanno quindi davanti una strada meno ardua".

Nel mondo dell’urban rinnovarsi non è sempre facile.

"La cosa più difficile è rimanere influenti facendo musica transgenerazionale. Una scorciatoia potrebbe essere il pop, che però mi spaventa un po’. Ci ho pure provato, ma non sono rimasto soddisfatto".

I suoi video mostrano una certa attrazione per il cinema.

"I destini del rap in Italia sottolineano che ci vuole del tempo per raggiungere gli obiettivi. Ma mi piacerebbe tanto, infatti, scrivere per un’esperienza visiva”.

Nell’ultimo album, un brano come ’Lontano dai guai’ sembra lasciar affiorare qualche rimpianto.

"Rammarichi ne abbiamo tutti. Io, ad esempio, non sono riuscito a far vedere a mio padre fin dove sono arrivato e questo mi pesa, ma sono cose che credo pesino a tutti. Sono sul campo da tanto, ho fatto scelte controverse, tanti errori, ma ripudio l’ipocrisia dello star system italiano, pieno di ambiguità, e mi comporto di conseguenza".

Una regola aurea da consegnare ai neofiti?

"Parlate sempre di cose che avete vissuto o conosciuto personalmente. Non si può, infatti, raccontare la strada guardandola su Google Maps".

Andrea Spinelli