’Hip Hop Generation’: due giorni con il meglio della Street Dance

Quinta edizione della rassegna Hip Hop Generation 4, ideata da Vittoria Cappelli e Monica Ratti, si terrà oggi e domani a Bologna, in piazza Lucio Dalla. Sarà una festa fatta di incontro tra persone, contest, scambio culturale e ottima musica. Tanti gli ospiti. Oggi ci saranno: da Amsterdam, Gio, un ballerino internazionale, due volte di fila vincitore dei #BHHP; Samuele Colnaghi aka Samoo, ballerino che fa parte della crew Fonzarelli, che rappresenta l’Italia a livello internazionale; Giulia Podda aka Kendra, massima esponente della cultura hip hop in Italia; domani, invece, saranno presenti: Elisa Terrone aka Pinklady, una delle ballerine più riconosciute a livello europeo del waacking, che ha fatto parte della crew Lady Killer una delle realtà più longeve in Italia; Angela Cristiana Palazzo e Silvia Di Bella aka Gogo Sisters, che hanno vinto numerosi contest; Salvatore Perugini aka Boogie Sa, insegnante, performer e danzatore. Insomma due giorni per gustare il meglio della Street Dance e dei suoi ideali.