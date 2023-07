I Modà: armonie da orchestra La band stasera a Cattolica

di Rosalba Corti

Per festeggiare i loro vent’anni di storia artistica, i Modà, band milanese nata nel 2003, si esibirà dal vivo accompagnata da un’orchestra: stasera Kekko Silvestre e i suoi musicisti, apriranno infatti gli eventi del mese di luglio con un concerto unico in Romagna, scendendo nell’Arena della Regina di Cattolica (ore 21). Già da marzo in tour, la band ha raccolto in giro per l’Italia tutti sold out, una buona occasione per festeggiare un’altra importante ricorrenza per Francesco ’Kekko’ Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria), ossia i dieci anni dalla pubblicazione di ’Gioia’, album certificato 5 volte platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo.

"Come sapete nel 2023 ricorrono due anniversari speciali: i nostri 20 anni di storia e i 10 anni dell’album ’Gioia’. Abbiamo deciso di festeggiarli con una cosa che non abbiamo mai fatto prima: infatti, per la prima volta suoneremo dal vivo nei principali teatri italiani, accompagnati da un’orchestra! Sarà una maniera del tutto nuova di goderci con voi la musica e le emozioni che ci accompagnano da sempre. Non vediamo l’ora di vivere questa nuova avventura insieme", ha scritto la band sui social rivolgendosi ai tantissimi fan.

I Modà hanno saputo in questi vent’anni di carriera, unire sonorità nuove, romanticismo, la spettacolare voce di Kekko, e tanti concerti partecipati, portando la bandai vertici delle classifiche ma soprattutto nei cuori della gente e nel 2011 hanno vinto il Festival di Sanremo insieme a Emma, con il brano ’Arriverà’. A Cattolica porteranno tutto il loro repertorio ri-arrangiato per l’occasione in chiave orchestrale, dalla celebre ’La notte’ a ’Come un pittore’ fino a ’Lasciami’ portato sul palco dell’Ariston all’ultimo Festival di Sanremo 2023. La presenza dell’orchestra fa però di questo tour un evento speciale, con sonorità tutte nuove.

L’Arena di Cattolica, con questo concerto e dopo la gloriosa serata con Tony Hadley, del 30 giugno, apre ad una stagione di concerti internazionali unica nel suo genere, capace di accontentare tutti i gusti musicali e un pubblico trasversale. Dopo i Modà, in luglio scenderanno nell’arena l’icona pop Mika, nel suo unico concerto in Emilia Romagna, poi Max Angioni, Nick Mason’s dei Pink Floyd , David Garret violinista di fama internazionale, l’ironia di Checco Zalone, e la magia dei Jethro Tull. E il programma agostano promette di essere all’atezza.