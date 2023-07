I pugni al cielo: la rivolta sul podio Buffa fa rivivere le Olimpiadi del ’68

di Silvia Santarelli

Stasera alle 21.15 in piazza del Comune a Mondolfo (Pesaro) lo storyteller sportivo Federico Buffa racconta una delle pagine più significative della storia dello sport e dei diritti umani, scritta da Tommie Smith e John Carlos dal podio delle Olimpiadi a Città del Messico il 16 ottobre 1968. Un racconto pronto a tenere lo sguardo del pubblico incollato al palco dove Buffa salirà insieme al maestro Alessandro Nidi che lo accompagnerà al pianoforte. ‘Due pugni guantati di nero’ è il titolo dello spettacolo ma è anche il gesto che distruggerà la carriera sportiva dei due trasformandoli in eroi della comunità afroamericana. Una storia senza tempo che il giornalista racconterà in una piazza trasformata teatro a cielo aperto.

Buffa, come mai ha scelto di raccontare questa storia?

"Mi piace raccontare storie che vorrei ascoltare. Mi baso sulle impressioni che i protagonisti fanno su di me, sono da sempre molto affascinato dalle storie delle infanzie e adolescenze dei campioni, quando ancora non sono dei fuoriclasse e la fase è quella del ‘talento e sacrificio’ e in loro emerge il desiderio di voler vincere sempre".

Quello che lei racconta è uno scenario lontano, ma pur sempre attuale…

"È il gesto più coraggioso della storia dello sport, finito anche sulla copertina del ‘Time’, è la storia di due sportivi che si esprimono in contesti non sportivi. Quanto accaduto su quel podio lo hanno pagato carissimo: lo sport non perdona chi si ribella. E il momento dell’inno è quello in cui si hanno gli occhi di tutti puntati addosso, si ha la consapevolezza di non poter sbagliare, ma allo stesso tempo anche quella di essere, in quel momento, intoccabili".

Sport e diritti, un binomio su cui oggi si punta spesso.

"Lo sport è un fattore educativo, ma razzismo e discriminazione sono presenzi ancora oggi: significa che gesti come questo non hanno portato a molto, ma gli sportivi non possono restare fermi".

Cosa e come cambia uno spettacolo dalla tv al teatro?

"A teatro voi avete di fronte me e io ho di fronte voi, è tutto molto più caldo. E poi i teatri delle Marche sono fatti quasi tutti di legno e hanno la capacità di assorbire le parole e rimandarle, donando alla narrazione un altro effetto".

Stasera sarà in un teatro a cielo aperto…

"Cambia l’acustica, ma c’è il fascino di ascoltare un racconto sotto le stelle".