I Quintorigo rileggono Mingus "Un monumento da fare conoscere"

di Lorenzo Monachesi

"Sarà un concerto, ma non solo perché le nostre rivisitazioni del repertorio di Mingus (1922-1979) saranno arricchite dalla lettura di Gino Castaldo dei suoi testi in cui svela anche alcuni aneddoti sul grande musicista". Valentino Bianchi, sassofonista dei Quintorigo, presenta la serata inaugurale di Lunaria, la rassegna estiva di Musicultura che prende il via oggi alle 21 sull’Orto del Colle dell’Infinito di Recanati. "Non eravamo del tutto appagati del primo disco su Mingus; così nel 2022, in occasione del centenario della nascita, abbiamo rimesso mano al suo repertorio privilegiando i brani trascurati nel primo. È così nato Quintorigo play Mingus, volume 2, sul quale abbiamo allestito un live particolare tra live e reading grazie ai racconti di Castaldo".

Bianchi, cosa avete scoperto di nuovo su Mingus con questo lavoro?

"Nel primo volume siamo andati sul sicuro con gli standard più noti, quelli della maturità. Stavolta abbiamo scelto le pagine più blues, che pescano anche negli inizi, e le abbiamo rilette a modo nostro. A noi piace contaminare generi, stili, epoche".

Un approccio che ha caratterizzato anche Mingus.

"Lui è stato capace di sintetizzare, ripescando da un grande patrimonio, ma anche di aprire nuove correnti".

Cosa ha di così speciale questo musicista?

"Ci piace dialogare con i grandi del passato, come Hendrix e Zappa, senza limiti di genere. Poi abbiamo reinterpretato la bella musica del secolo scorso. È un piacere, ma credo anche sia un dovere contribuire a fare conoscere questi monumenti".

Mingus è stato un ribelle, antirazzista, anticonformista.

"È stato un ideologo, un filosofo che ha usato la musica per veicolare messaggi importanti in un’America dilaniata dai problemi razziali, ha lottato contro ogni forma di discriminazione, contro la guerra. Sono aspetti che vengono sottolineati nello spettacolo".

Qual è la reazione del pubblico?

"Si diverte e ne esce arricchito. Mingus è un autore importante ma anche di nicchia per il grande pubblico, noi vogliamo contribuire a farlo conoscere a una platea più vasta".

Lo spettacolo “Mingus la storia di un mito” vedrà Valentino Bianchi al sax, Andrea Costa al violino, Gionata Costa al violoncello, Stefano Ricci al contrabbasso e Gino Castaldo voce recitante.