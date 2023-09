I tortellini e le cucine condivise

Benedetta

Cucci

Qualche sera fa, ascoltando un servizio su una nota tv nazionale, la giornalista si chiedeva perché alla Festa dell’Unità si preparassero varie ricette straniere. E chiedeva: "E i cappelletti dove sono?". Ogni bolognese in ascolto ha storto il naso, poiché a Bologna si preparano i tortellini, ma una parte d’Italia pare non aver ancora registrato questo dettaglio. Poi in verità a Bologna e in tutta l’Emilia-Romagna, le cucine straniere sono da sempre le benvenute. Siamo curiosissimi e per di più viaggiatori.E la stagione in entrata renderà protagonista un rituale che un tempo, anni ’80-90, qui piaceva tanto: si trattava dei ristoranti che periodicamente dedicavano una serata alle cucine del mondo, magari invitando una cuoca o un cuoco, non per forza professionisti, magari casalinghi, magari portatori di socialità in una comunità. Ormai di ristoranti stranieri ne aprono tanti, ma quell’usanza di collaborazione tra la nostra regione e il resto del mondo rimane così avveniristica: seguite ad esempio le avventure di Pasto Nomade, posticino bolognese di cucina vegetariana e vegana, che tornerà presto a riproporre le ’shared kitchen’, cucine condivise.