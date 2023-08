I Tre Vescovi: ecco la Regina delle camminate

Giorgio

Guidelli

La Regina delle sgambate sibilline. Seminando storia, croci (alla faccia di chi ne travisa il significato), diocesi, vallate e affilate creste a perdifiato. Dunque: parcheggiate alla Pintura di Bolognola. Poi, a passi lunghi e ben distesi, sciroppatevi la carrozzabile del Fargno, fino al forcellone dove s’erge il rifugio omonimo. Di qui, godetevi l’ascesa al pizzo Tre Vescovi, il cui nome richiama la divisione di ‘poteri’ ecclesiastici. Sopra la croce del Pizzo, ammirate le valli e non pensate che, scendendovi, tutto sia uguale da una parte e dall’altra. Perché al di là e al di qua, cambia il mondo. Le Marche sono sempre al plurale. Dal pizzo si scende e, attraversando la forcella Angagnola, si procede per pizzo di Berro. Per chi ne ha, si può proseguire fino alla Priora-Pizzo della Regina, punta che domina i Sibillini e il Piceno. Poi a ritroso fino al punto di partenza. Cavalcata memorabile. La Regina di tutte.