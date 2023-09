Il bagno Maré è un cult Bellezza e servizi al top

Il Bagno Maré di Cesenatico è uno dei luoghi simbolo della riviera, tant’è che definirlo uno stabilimento balneare è riduttivo, visto che la struttura affacciata sul molo di Levante e la centralissima spiaggia, è considerata un locale dove incontrare bella gente, fare colazione con gli amici, trascorrere una giornata circondati dalla bellezza, fare una pausa pranzo o vivere l’esperienza di una cena preparata dallo chef Omar Casali. Qui i servizi sono al top e spaziano dai campi sportivi ai lettini in riva al mare noleggiabili senza ombrellone, dal verde che incontra il mare sulla spiaggia alla terrazza con un panorama unico. Il direttore è Gianluca Cappetta, il quale assieme al titolare Luca Zaccheroni è a capo di uno staff di giovani che lavorano con passione e riescono a soddisfare le esigenze di uno stabilimento balneare che si rivolge a più pubblici. Fra i giovani, Maria Sole Lucchi, Martina Rinaldi e Sofia Scarpellini, trovano qui un giusto mix di proposte: "E’ un ambiente ottimo per recuperare le energie, ma anche per muoversi e divertirsi; il Maré è bello, c’è spazio, si vive il mare in pace e c’è molta bella gente". Fra le coppie che maggiormente apprezzano questo lido c’è quella formata dal musicista Stefano Lelli, batterista in varie band, e Nadia Bonalumi, estetista di Bergamo: "E’ una bella location, dove godiamo il tempo libero e facciamo passeggiate in pieno relax".

Giacomo Mascellani