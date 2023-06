Il cinema brilla ancora sotto le stelle "Un grande omaggio a Hollywood"

Sono 53 le sere d’estate del cartellone più amato dai bolognesi: Sotto le stelle del cinema fa il suo ritorno domani sera in piazza Maggiore. Tenuto a battesimo da Thelma & Louise di Ridley Scott, è anche il primo film che mostra il consueto intreccio con Il Cinema Ritrovato, la culla del restauro amata da Martin Scorsese, perché in questo festival vengono presentati in prima mondiale tanti film ’riportati’ alla luce. Fino al 2 luglio, quindi, terrà banco Ritrovati e restaurati, che porterà in città (27) anche Mary Sweeney per Una storia vera dell’ex marito David Lynch, che lei ha scritto e prodotto nel 1999. Tra i restauri da tenere d’occhio Il grande Lebowski dei fratelli Coen curato da Roger Deakins, che rimane uno dei grandi successi del cinema in piazza e che volentieri (e necessariamente) viene riproposto il 21 luglio, anche perché quest’anno Hollywood compie 100 anni "e questa è una sua grande espressione" commenta Gian Luca Farinelli. Il palco sotto le stelle sarà anche quello che vedrà tanti ospiti passare, con i nuovi annunci che riguardano Marisa Paredes – una delle attrici di Almodovar e Bertolucci – a presentare The Dreamers (17) con Luca Guadagnino, Leonardo Di Costanzo e il produttore Carlo Cresto-Dina a introdurre Ariaferma (167), Jean-Jacques Annaud mercoledì 19 luglio per Il nome della rosa tratto dal libro di Umberto Eco, di cui si attende la famiglia. Il 30 luglio sarà invece interessante vedere sul celebre grande schermo un concerto dei più cult di Vasco Rossi Live Roma Circo Massimo, presentato dal regista Pepsy Romanoff. Un passo indietro per ricordare che il 6 luglio, uno dei baci più famosi della storia del cinema, quello tra Deborah Kerr e Burt Lancaster, si vedrà in Da qui all’eternità di Fred Zinnemann e che il 18, nella seconda serata del premio Cipputi (che la sera prima porta in piazza Altan a introdurre El Suplente), verrà proiettato Arrivederci Berlinguer di Mellara e Rossi, musicato dal vivo da Massimo Zamboni. Sotto le stelle del cinema, che lo scorso anno richiamò 200mila spettatori (tra cui Flavia Franzoni – cui il festival è dedicato – e Romano Prodi, come ricorda il sindaco Lepore, assidui frequentatori della kermesse), quest’anno ricorderà Ivano Marescotti, scomparso recentemente: nella serata de La casa dalle finestre che ridono, l’apertura sarà con un corto in cui l’attore spiega il suo referendum per staccare la Romagna dall’Emilia. Coda agostana con due omaggi, prima a Nanni Moretti e poi a Claudia Cardinale e, nella serata del 14, largo alla Filuzzi.

Benedetta Cucci