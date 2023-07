Il fantastico sogno di Alice Un volo su Castel Sismondo

È un incantevole ’sogno’ per bambini, ma anche per adulti ’Wonderland. La versione di Alice’, che in una sorprendente miscela di luci, colori, proiezioni, acrobazie, musica e coreografie, si riflette nello specchio d’acqua negli spazi outdoor del Fellini Museum, tra il castello e il Teatro Galli a Rimini. Migliaia i turisti e i residenti che per il debutto e le prime tre repliche tra venerdì sera e ieri hanno gremito piazza Malatesta. I loro occhi non sono riusciti a contenere lo stupore e la meraviglia della performance che andrà in scena anche il 4 e il 5, nonché l’11 e il 12 agosto alle 21,30 con replica alle 22,30 nella stessa location. Protagonista sempre la dolce Alice, un’instancabile sognatrice che vive un’incredibile avventura accompagnata da personaggi strabilianti. ’Wonderland. La versione di Alice’, sempre a firma del Festi Group, segue l’onda, altrettanto fortunata e applaudita, del ’Peter Pan nei giardini di Kensington’ strepitoso spettacolo proposto nel 2022, questa volta partendo dallo scritto di Charles Lutwidge Dodgson, noto come Lewis Carroll, datato 1865.

Ispirato al capolavoro della letteratura ’Alice nel paese delle meraviglie’, questa nuova performance, da ammirare tutta con naso all’insù, è opera di Monica Maimone, che l’ha elaborata in esclusiva per il Comune di Rimini, quindi, come osservano gli amministratori: "pienamente aderente al percorso di candidatura che il capoluogo romagnolo ha intrapreso verso il riconoscimento di Capitale Italiana della cultura per il 2026".

Impossibile staccare lo guardo dalle pareti di Castel Sismondo, dove le immagini di un fantastico video mapping si mescolano e s’intersecano, tra colori, musica e narrazione come in un caleidoscopio extralarge. Impossibile non trattenere il fiato, quando sulla parete del castello prende corpo la danza verticale. Così pure il vortice delle emozioni diventa più intenso, quando Alice, in versione acrobata, viene accompagnata nel suo viaggio tra cielo e terra o quando, tra migliaia di clic e telefonini levati al cielo per lanciare sui social tanta meraviglia, si seguono i passi del Bianconiglio o s’incontrano altri personaggi come il Brucaliffo e lo Stregatto.

Nives Concolino