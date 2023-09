Il fascino del Valentino Panorama e glamour

La spiaggia del Passetto è un fiore all’occhiello. Lo stabilimento ‘Il Valentino’, anche quest’anno, ha accolto cittadini e turisti non solo per prendere il sole sui lettini a ridosso del bagnasciuga, ma anche per deliziose colazioni nel caratteristico bar arredato con reti da pesca e tavolini di legno. E poi aperitivi e pranzi veloci, o al bar o alla palafitta, dove l’atmosfera serale, con la luna alta, regalava quel ‘non so che’ di unico e magico in un luogo a picco sul mare. Il Ferragosto 2023 è stato esplosivo, così come la stagione che va chiudendosi, come spiega il titolare Claudio Cerusico: "È stata un’estate fantastica, la gente apprezza sempre di più questa spiaggia cittadina che è un gioiello anche per la città". Tanti i turisti e i croceristi che, dopo aver ammirato la bellezza del Monumento dei Caduti, in piazza IV Novembre (monumento simbolo di Ancona), hanno scelto di scendere al mare. I livelli di affluenza – dicono dallo stabilimento – sono tornati come il periodo pre-covid, forse anche di più. Per i bambini, ci sono attrazioni come il bigliardino e le canoe, che è possibile noleggiare. Ivo Ballardini e Silvia Zannini sono clienti abituali: "Sono anni che scegliamo il Passetto, siamo circondati di meraviglia". In effetti, il monte sullo sfondo da un lato e la Seggiola del Papa dall’altro la dicono lunga su questo luogo.

n.m.