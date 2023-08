Il fascino triste del Grande Gatsby Vassallo dà voce ai ruggenti Anni 20

Un tuffo negli anni ruggenti del jazz e del sogno americano visti dagli occhi di Jay Gatsby. Sarà Alessio Vassallo a portare in scena, questa sera alle 21,15 al Teatro Romano di Falerone, lo spettacolo ’ll Grande Gatsby’ con la regia di Alessandra Pizzi tratto dal celebre libro di Francis Scott Fitzgerald, celebrato anche da Hollywood con il film di Baz Luhrmann (2013) con DiCaprio. I riflettori illuminano la vita di Jay Gatsby fatta di lusso e balli sfrenati, che in realtà hanno l’unico scopo di rirovare il suo amore di gioventù, Daisy Fay.

In fondo è il racconto della ricerca di un amore impossibile: a Daisy, prima di partire per la guerra, Jay ha giurato fedeltà eterna, ma la incontra dopo anni, ormai sposata con un altro uomo. È il fantasma di gioventù che Gatsby continua a inseguire e a cercare di catturare.

Lo spettacolo ha uno spessore speciale grazie all’ interpretazione di Alessio Vassallo, attore palermitano ormai di lungo corso, con molti titoli in carniere tra cinema e tv tra cui ad esempio la serie ’Il giovane Montalbano’. Sul palco il suo talento darà voce a un Jay Gatsby che si muove tra l’eccentricità, la fragilità e il desiderio struggente. Come tutti i capolavori, il testo, cult della letteratura mondiale, si presta alle più svariate interpretazioni. Ma man mano che si prosegue la delusione, la disillusione della voce narrante si fanno sempre più evidenti. C’è l’amaro di un sogno finito, di una vittoria dello status sociale ai danni dei sentimenti, della sincerità e della felicità. Nessuno dei personaggi riesce a realizzare ciò che davvero vorrebbe. Cosa resta allora di tutta quella bellezza, di tutto quello sfarzo? Il fallimento del sogno americano, il singolo che crolla sotto la pressione delle aspirazioni della società. Tentare di ricreare il passato dimenticando il presente è pericoloso e Gatsby ne paga le conseguenze. Forse è una tendenza troppo forte nell’uomo: inseguire la felicità che si è assaporata una volta, senza rendersi conto che è un’azione già condannata al fallimento. Perché quando tutto il mondo avanza, voltarsi indietro e tendere la mano a ciò che si è perso ci rende bersagli da travolgere. E per noi non c’è più possibilità di salvezza.Non c’è infatti il lieto fine per nessuno.

L’evento rientra nel format “Metti un libro a teatro” di Ergo Sum per divulgare e favorire la scoperta del grande patrimonio culturale dei classici della letteratura. Info al 3279097113.