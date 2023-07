‘Il grande dittatore’, Chaplin senza tempo Brock guida la Filarmonica Toscanini

Questa sera alle 21.30 al Pavaglione di Lugo, il Ravenna Festival unisce il grande cinema alla musica. Lo farà con la proiezione della pellicola-capolavoro del 1940 Il Grande dittatore di Charlie Chaplin. Il film, nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, presenta una colonna sonora scrupolosamente ricostruita dal super-specialista Timothy Brock, che dirigerà stasera la Filarmonica Toscanini. La colonna sonora ideata dallo stesso Chaplin e Meredith Wilson contiene brani di Brahms e Wagner – come le note del Lohengrin su cui il dittatore danza con un grosso mappamondo fin quando non gli esplode fra le mani.

"Chaplin è sempre stato un ardente ammiratore e conoscitore della musica sinfonica classica – sottolinea Brock – e ne Il grande dittatore ci ha regalato due sequenze, divenute paradigmatiche per entrambi i personaggi che interpreta nella pellicola: la Danza ungherese n. 5 di Brahms accompagna la vivace rasatura del barbiere, mentre il Preludio del terzo atto del Lohengrin di Wagner cattura, in modo poetico, la fragilità del mondo sull’orlo della guerra. Inoltre, questo film contiene una delle composizioni più belle e ispirate di Chaplin: Hope Springs Eternal è un brano lento e struggente che l’autore utilizza nei momenti più bui del film, come a fornire un barlume di speranza". L’appuntamento vede la collaborazione di Qn-Il Resto del Carlino.