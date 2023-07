Il jazz suona tra il verde Bagni 77, palme e qualità

Un’oasi sul lungomare di Senigallia Dante Alighieri è lo stabilimento pluripremiato ‘Bagni ‘77’ di Filippo Borioni, 42enne fanese che ha deciso d’investire sulla spiaggia di velluto. "Questo è il nostro diciannovesimo anno, e da tre abbiamo rinnovato completamente lo stabilimento con attenzione al dettaglio, alla qualità, con un occhio all’ambiente – afferma –: siamo infatti il primo stabilimento certificato ecosostenibile da casa clima e nel 2020 siamo stati il migliore stabilimento balneare italiano. Non solo, nel 2022 miglior beach resort delle Marche e siamo gli unici sulla spiaggia di velluto e tra i pochi nelle Marche certificati iso 13009".

In pratica, centottanta ombrelloni molto distanziati a energia serale e un garden con piante selezionate: "Abbiamo ricreato la piantumazione della macchia mediterranea in modo da abbattere i consumi idrici – prosegue – è presente anche un giardino con essenze naturali, palme per ricreare una duna dov’è collocato il beach bar". Si punta sulla qualità anche per i prodotti selezionati dello snack bar oltre agli eventi live: "Abbiamo una collaborazione con il ’Corinaldo Jazz’, in modo da tracciare una linea che unisce mare e colline, lo stesso per gli eventi legati alle cantine selezionate, un modo per raccontare il territorio attraverso i suoi prodotti".

Silvia Santarelli