Il kitesurf per gli amanti dell’estremo

Francesco

Zuppiroli

Garrisce nel vento la vela concava ancorata da quattro o cinque cavi alla barra del timone. Sembra un aquilone, ma non è altro che il propulsore di chi svariati metri più in basso invece la barra la tiene salda tra le mani sino a sentir bruciare la presa, mentre le correnti d’aria fanno da carburante del kite: l’apposita tavola usata dagli appassionati di questa variante del surf.

Tra gli sport dell’estate senz’altro il kitesurf è tra i più selettivi. Elitario, tutt’altro che per tutti, la variante ’velica’ del surf accompagna gli appassionati in un viaggio di fatica e adrenalina, ammirando sempre all’orizzonte quella linea in cui cielo e mare si mescolano. E nel frattempo intorno tutto ruota. Non ci sono principianti nel kitesurf, ma solo amanti dell’estremo che – presa la corrente giusta – dalla spiaggia si possono vedere volteggiare e roteare su sé stessi più e più volte. Non è altro che un filo diretto teso tra mare e montagna, dove le stesse movenze che si addicono al kitesurf, a più alta quota ma più bassa temperatura si declinano nello snowboard.