Il Liscio si mette in Rete

C’è il flamenco e il reggae, c’è persino, tra le ultime arrivate, la rumba congolese, musiche che appartengo ai patrimoni culturali dei propri paesi, ma non sono solo un fatto museale. Al contrario, sono espressione identitaria di una comunità, tratto che unisce territorio, storia e contemporaneità. Come vorrebbe essere il liscio, che la Regione auspica si aggiunga presto alla lista, in realtà non troppo ampia, delle musiche che l’Unesco ha riconosciuto come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Un percorso lungo, la cui strategia spetta allo Stato, in particolare al Ministero della Cultura, che si muove però utilizzando le suggestioni e i materiali messi a disposizione dalle realtà locali.

Per questo motivo la Regione ha deciso di dotarsi di uno strumento di comunicazione e catalogazione, un sito, www.vailiscio.it, presentato ieri dall’assessore alla Cultura Mauro Felicori e dal dirigente Gianni Cottafavi che, nelle intenzioni delle istituzioni, deve fare da collante e da archivio dell’immensa mole di documenti necessari per sostenere l’iniziativa. Diverse le aree tematiche individuate. Le comunità del liscio è una sezione dedicata ai luoghi che rendono queste radici vive, dai festival alle balere, gli spazi, sia quelli storici, le immense sale d ballo dove, specie negli anni 60 e 70, le orchestre reinventarono la musica popolare, sia quelle più piccole, le case del popolo, i circoli. Poi ci sono i protagonisti, gli artisti che innestarono polke e mazurke sui retaggi etnici, facendo conoscere le partiture ‘colte’ a una fascia molto vasta della popolazione, trasportando la Mitteleuropa in Romagna. Dal ‘Re’, Raoul Casadei, ai giovani esponenti della nuovissima ondata. Ovviamente importante è la presenza di esperienze come la Filuzzi bolognese, raccontata attraverso l’uomo Leonildo Marcheselli. Ci saranno anche i ricordi personali, gli incontri, le serate, le lunghe notti trascorse lasciandosi cullare dal suono del gruppo preferito, storie che ognuno potrà inserire contribuendo alla ricostruzione dell’avventura del liscio. Il sito prevede anche una agenda, sempre aggiornata con tutti gli appuntamenti con concerti e rassegne in Regione, per poter vivere l’esperienza del ballo.

Pierfrancesco Pacoda