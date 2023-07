Il maestro Muti con la Cherubini e Tamás Varga

Questa sera alle 21, al Pala De André, il maestro Riccardo Muti torna sul podio della sua Orchestra Cherubini reinterpretando nuovamente le musiche di Nino Rota. Ma sono molte le pagine proposte nel concerto proposto dal Ravenna Festival. In apertura, la Suite da Il Padrino, a seguire la parte solistica de il Concerto per violoncello n. 2., affidata a uno dei più blasonati solisti della scena internazionale, Tamás Varga. Il programma si completa con le suggestioni iberiche della Suite n. 2 de Il cappello a tre punte di Manuel de Falla e dell’irresistibile Boléro di Maurice Ravel: entrambe pensati per la danza sono le opere che Muti ha scelto per completare il programma della serata.