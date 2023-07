"Il mare è la mia vita" Al ’Romolo’ tutto splende

"Se oggi la spiaggia di Palombina splende, è grazie a gente come me che ha guadagnato e reinvestito in questo litorale. Altroché Bolkestein". Seduto sotto l’ombrellone, Cesare Baleani racconta la storia del suo stabilimento, Romolo. Uno stabilimento che porta il nome di suo padre e che è "aperto dal 1950. Io ero piccolino e venivo qui con papà e mamma". Poi, lentamente, le cose sono cambiate e l’attività è decollata: "In origine, lo stabilimento si trovava sotto Collemarino e poi piano piano siamo arrivati sotto la stazione ferroviaria, fino ad avere due stabilimenti. Ora, ne rimane solo uno – spiega lui – l’altro l’abbiamo venduto 5 anni fa". Uno stabilimento "piccolino", come lo definisce Baleani, ma che accoglie quotidianamente diverse decine di persone. Ombrelloni aperti dall’alba fino al tramonto, atmosfera familiare, clima caldo (non solo per le temperature) e accogliente. Per chi vuole, "c’è anche un ristorantino che abbiamo realizzato nel 2007, prima avevamo solo un baretto". Cocktail, patatine, gelati e stuzzichini: ad aiutare Cesare, ci sono Tony, ma anche Anna e Roxy, tra la cucina e il bar. "Cos’è per me il mare? Beh, è la vita – risponde Cesare – Se ancora sono qui si vede che mi dà vita. Questa è la mia 73esima stagione balneare, ma io di anni ne ho 77. Il mare mi ha dato tanto, ci ho lavorato molto e in Palombina ci ho sempre creduto. Ho sempre cercato di reinvestire ciò che ho guadagnato, tentando di rinnovare periodicamente". Palombina è sabbia, beach volley e jogging. Distese al sole, ci sono due habitué, Sabrina e Graziella: "Credo che Ancona - conclude Cesare - sia l’unica città italiana ad avere la sabbia a Palombina, i sassi al Passetto e i ciottoli più grossi a Portonovo. Tre realtà stupende".

ni. mor.