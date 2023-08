"Il mio viaggio nello Xenoverso" Lo show di note e luci di Rancore

Lo ‘Xenoverso’ di Rancore invade il ‘Frogstock Festival’. Uno show unico nel suo genere, pensato per accompagnare il pubblico alla scoperta del disco del rapper romano classe ’89 (al secolo Tarek Iurcich), attraverso un allestimento immersivo. "Questo è forse il live più teatrale che abbiamo mai fatto – racconta –. Il palco è diviso in due: da una parte una grande ‘U’, che indica il nostro universo e tutto ciò che conosciamo e viviamo; dall’altra una grande ‘X’, che è il simbolo dello Xenoverso: un mondo a noi sconosciuto, misterioso e inafferrabile. Il palco diventa quindi una realtà di confine attraverso la quale si può viaggiare tra queste due dimensioni – aggiunge Rancore –, in una narrazione costruita per far immergere totalmente lo spettatore nel caleidoscopico immaginario dello Xenoverso. Uno spettacolo di musica e luci, rap ermetico e narrazioni fuori dal tempo".

Cancelli aperti dalle 19 al Parco fluviale di via Firenze a Riolo Terme (Ravenna), con l’ultima delle quattro serate del festival indipendente, che coincide anche con la tappa finale del tour estivo del rapper. Pubblicato ad aprile 2022 in formato digitale, CD e 2LP, Xenoverso arriva dopo la duplice esperienza di Rancore al Festival di Sanremo, prima nel 2019 al fianco di Daniele Silvestri, come co-autore del brano Argento vivo, poi con la sua Eden, l’anno successivo, che gli è valsa la vittoria del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Per la release dell’album è stato aperto anche il sito xenoverso.com, per un’esperienza immersiva nel disco, oltre a un filmato su YouTube dal titolo ‘Xenoverso live documentary’. Info: www.frogstock.it.

Francesco Moroni