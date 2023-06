Il Mystfest compie cinquant’anni Tutti i film e i libri per non dormire

di Nives Concolino

Si rialza il sipario del Mystfest, che da domani al 2 luglio farà della ’Regina’ la capitale del giallo, del noir e del mistero. L’edizione 2023, che celebra il mezzo secolo del Gran Giallo città di Cattolica, vedrà protagonista uno stuolo di personaggi come Samuele Bersani, Walter Veltroni, Paolo Bacilieri, Loriano Macchiavelli, Any Other e il Collettivo Soundtracks insieme alle superstar dei podcast, Cecilia Sala, Stefano Nazzi e, ancora, Carlo Lucarelli, Pablo Trincia ed Elisa True Crime.

Al centro lo storico concorso letterario, ideato nel 1973 da Enzo Tortora, Alberto Tedeschi e Oreste Del Buono, che quest’anno vede in lizza 213 partecipanti con 209 opere, un primato. Con una miriade di eventi (tutti a ingresso libero) di cinema, letteratura, fumetti, mostre, musica, incontri con gli autori e presentazioni di libri tutta la città si tingerà di giallo, dalle piazze alle ville Rubboli e Marconi, fino alle spiagge.

Si parte domani alle 18 nella Galleria Santa Croce, con il vernissage della mostra di Marco Morosini ’uominiuomini’. In vetrina oltre cinquanta opere del ciclo pittorico e scultoreo. In serata nella piazza I° Maggio apertura del festival con i suoi protagonisti, premiazione del concorso ’Giallo in città per il miglior allestimento e la migliore specialità a tema giallo’ e ospiti a partire da Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora e presidente dell’omonima Fondazione Internazionale per la Giustizia. Di seguito proiezione del film ’Mazurka di fine estate’ di Leandro Castellani, lungometraggio del 1978 girato a Cattolica. Martedì spazio a tre recenti uscite editoriali. Veltroni presenterà la serie del Commissario Buonvino, Lucarelli, (giurato del Premio Gran Giallo città di Cattolica) ’Bell’Abissina’, indagine del commissario Marino, ambientata a Cattolica nel periodo fascista, quindi Bacilieri chiuderà con ’Venere privata’ di Giorgio Scerbanenco. La sera del 28 cinema e note. Sul grande schermo in piazza 1° Maggio sarà proiettato ’The Lodger: a story of the London fog’, di Hitchcock, classico del muto e pietra miliare del genere.

Il 29 evento speciale dedicato a Dylan Dog ideato e condotto da Barbara Baraldi. Il 30 si parlerà di podcast con Nazzi, Sala, Lucarelli, True Crime e Trincia. Sabato proclamazione del vincitore del 50° Premio Gran Giallo città di Cattolica e conferimento del Premio Andrea G. Pinketts. Il 2 luglio serata per i più piccoli con Geronimo Stilton, il ’topo intellettuale’ e proiezione di sette cortometraggi noir a cura delle scuole primarie. Per chi vuole scoprire capolavori di registi cult tutte le sere alle 23,30 il Salone Snaporaz ospiterà una retrospettiva di film selezionata in collaborazione con il Circolo cinema Toby Dammit. In programma un paio di anteprime nazionali, la versione integrale in 4k di ’Profondo rosso’, capolavoro di Dario Argento, e di ’Silent Land’ di Aga Woszczynska.