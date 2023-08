Il Palazzo Borghese sta sulla cima

Giorgio

Guidelli

La retro è d’obbligo, nel nostro viaggio. Da Casali di Ussita, restando avvinghiati ai Sibillini, ci (ri)portiamo nel crocevia di Foce, l’epicentro del ’bello’. Da qui saliamo, via paese, a Palazzo Borghese. Non guardatemi male. Non pensate a un refuso. Palazzo Borghese è una cima della catena. Ha un muso roccioso, formato dolomite, e un retrogusto più dolce, una sorta di sella con cresta, dove sta la cima. È un ben oltre i duemila. In verità, Palazzo Borghese è molto poco Borghese. Perché assai proletaria come montagna. Da Foce di Montemonaco, per raggiungerlo, la via è ripida (prima per boschi e poi per ghiaie), con ’sgarrupata’ fino in vetta. Ma, in cima, non troverete le facciate alla 110 color tortora, stile palazzo riqualificazione energetica, quanto un roccione che cambia colore a seconda di come gira la luce, sovrastante un laghetto che nulla deve invidiare ai ’cugini’ della valle di Pilato. La visione è mirabile in autunno e primavera. Questo Palazzo non ha cappotto termico, ma lo richiede in inverno ben piantato sul corpo. Le temperature sono assai rigide.