Il peperone va nel cestino ’rural chic’

Benedetta

Cucci

Che e si tratti di fare la spesa al mercato o al supermercato o portare un contributo per la cena a casa di amici, è chiaro già da un po’ che se non avete il cestino di vimini al seguito, risultate decisamente inappropriati. E no, non è il boom del Wicker Basket di Jane Birkin – dopo la sua, ahimè, triste dipartita –, perché il cestino lanciato sul set della Piscina dovreste averlo già da decenni. Il fatto è che adesso o siete cottagecore oppure boh, siete fuori. Magari state ancora cercando di decifrare termini come boho-chic, shabby chic, faded genteel, rough luxe e non venendone a capo, vi siete persi l’ultimissimo treno. Che passa per la vita rurale e celebra l’estetica della campagna. E è anche più facile farne parte, perché insomma, per le vostre vivande, la torta (naturalmente rustica), lo sciroppo di calendula, la cheesecake adornata con fiorellini eduli, la pagnotta ai cereali cotta nel forno a legna, i formaggi e il jmiele naturalmente di piccole e ruralissime aziende, il rural basket è una necessità. Da mettere anche in tavola, piccolino, preferibilmente intrecciato a mano.