Il Premio Campiello fra i lettori I finalisti si presentano a Modena

Marta Cai, Tommaso Pincio, Benedetta Tobagi, Silvia Ballestra e Filippo Tuena: sono loro i cinque finalisti della 61esima edizione del premio Campiello, il concorso di narrativa italiana contemporanea organizzato dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto. Il tour letterario estivo degli scrittori si fermerà domani a Modena, unica tappa in Emilia-Romagna, per incontrare il pubblico alle 18 in Auditorium Marco Biagi. Lettori e appassionati potranno ascoltare gli autori presentare le loro opere, selezionate a maggio tra gli oltre 90 libri ammessi al concorso dal Comitato Tecnico: Marta Cai con Centomilioni (Einaudi), Tommaso Pincio con Diario di un’estate marziana (G. Perrone Editore), Benedetta Tobagi con La Resistenza delle donne (Einaudi), Silvia Ballestra con La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Laterza) e Filippo Tuena con In cerca di Pan (Nottetempo).

L’incontro di Modena è organizzato grazie al fondamentale supporto di Banca Generali Private e il patrocinio del Comune. La partecipazione all’incontro è libera e gratuita. "Dal 1962 il Premio Campiello rappresenta un punto di incontro tra la cultura e la società e la prova tangibile dell’impegno degli imprenditori veneti per il nostro Paese e per il suo sviluppo, non solo economico – afferma Eugenio Calearo Ciman, membro del Comitato di Gestione del Premio Campiello –. Dagli albori del Premio, infatti, troviamo il convinto sostegno delle imprese alla nostra mission, nella consapevolezza che con la cultura alimentiamo i territori e contribuiamo al loro sviluppo. Lo spirito del Campiello poi, è sempre stato quello di portare i libri tra le persone, organizzando il tour estivo con gli autori finalisti, che quest’anno farà tappa anche a Modena, grazie al supporto di Banca Generali Private". Promotore dell’iniziativa Banca Generali Private nella figura di Enrico Carnevali: "Siamo felici di essere al fianco di una manifestazione culturale così importante e di portarne la visibilità e le suggestioni a Modena. Dopo il 2018 e il 2019, quest’anno la partnership si rinnova". La Giuria dei Letterati è presieduta da Walter Veltroni ed è composta da personalità del mondo letterario ed accademico quali: Pierluigi Battista, Federico Bertoni, Daniela Brogi, Silvia Calandrelli, Edoardo Camurri, Chiara Fenoglio, Daria Galateria, Lorenzo Tomasin, Roberto Vecchioni ed Emanuele Zinato. Il vincitore sarà proclamato il 16 settembre al teatro la Fenice di Venezia, selezionato dalla votazione della Giuria dei Trecento Lettori anonimi.

Maria Silvia Cabri