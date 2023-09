Il primo romanzo di Silvia Calderoni "Un viaggio nella mia Lugo anni ‘80 Tra realtà, ricordi e anche magia"

di Claudio Cumani

C’è un video nello spettacolo cult di Silvia Calderoni ‘MDLSX’ (oltre 300 repliche dal 2015 ad oggi) in cui si vede lei bambina impegnata, in una festa di piazza, nel karaoke. "È un po’ come se quella piccina – sorride Silvia – fosse la protagonista del mio libro, è come se da quel video partisse tutta la narrazione". Il libro è Denti di latte (Fandango), romanzo d’esordio dell’attrice (legata alla compagnia riminese Motus) nel quale rievoca il tempo dell’infanzia e dello stupore nella sua Lugo di fine anni ‘80. "Non mi definisco scrittrice – dice Calderoni, protagonista anche di Frankenstein, spettacolo che inaugura la stagione dell’Arena del Sole di Bologna – – Penso che questo sia piuttosto un libro d’autore, mi affido alla fantasia di chi lo legge".

Perché un romanzo?

"L’ho scritto al tempo del Covid. Mi sono accorta che i miei ricordi stavano sbiadendo e che dovevo riscrivere pezzetti della mia storia. Racconto luoghi e persone della mia infanzia ma, partendo da eventi reali, faccio accadere magie. Dal vero al verosimile. Come in teatro".

Com’era Lugo in quegli anni?

"La mia famiglia arrivava dalla campagna e abitava in un palazzo popolare dove si avvertiva un forte senso di comunità. Ricordo le estati nei quartieri, le Feste dell’Unità e quella strana normalità... Erano anni fertili... La cosa straordinaria è come guardi l’ordinario. Racconto lo sguardo di una bambina attraverso il mondo degli adulti".

E il mare?

"A noi sembrava lontanissimo, Punta Marina era come Los Angeles. Ricordo gli ombrelloni, i lettini... Non esprimo giudizi. È come se osservassi il tutto dal basso con una telecamera, arrivando lassù fra le nuvole".

Vive a Roma, ha girato il mondo. È cambiata la Romagna?

"La Romagna è diversa, ma anch’io lo sono. Torno sempre qui quando mi voglio riconcentrare. In fondo il romanzo è un omaggio alla mia famiglia".

Coma mai questo titolo?

"Si riferisce a un verso che scrissi anni fa durante un laboratorio con il Teatro della Valdoca: ‘Giuro sui miei denti di latte’. La poetessa Mariangela Gualtieri scherzosamente mi chiese di prenderlo in prestito. Sei mesi fa le ho detto che tornavo a fare mia quell’immagine".

È finita la sua esperienza con Gucci?

"Sì, era legata alla presenza del direttore Alessandro Michele. Quando lui se ne è andato ho smesso. La mia relazione con la moda passa appunto attraverso gli innamoramenti. Aspetto che succeda di nuovo".

E intanto teatro?

"Debutti e tournée. Ma anche il progetto di un film dentro al cassetto che la prossima estate potrebbe diventare realtà. Sono una persona molto curiosa".