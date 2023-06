Il re dell’Afro Beat apre ’Nova’ Seun Kuti al Festival di Dumbo

di Pierfrancesco Pacoda

Suo padre, Fela Kuti, era il Black President, il ‘Presidente Nero’, come lo chiamavano in Africa negli anni ’70, quando la sua fama uscì dai confini del continente per conquistare il globo. Il figlio, Seun Kuti, è adesso il rappresentante più celebre di quel linguaggio sonoro che era chiamato Afro Beat e mescolava radici tribali e funky occidentale, portando con sé, dalla Nigeria, un forte messaggio di emancipazione sociale. L’artista si esibirà insieme ai suoi Egypt 80 questa sera a Bologna nel concerto di inaugurazione della rassegna Nova che si svolge al Dumbo (via Casarini, 19) sino al 15 luglio, con un programma che prevede anche The Comet is coming (28 giugno) Oumou Sangarè (2 luglio), Kim Gordon (7 luglio) Boy Harsher (13 luglio) e i Black Country New Road (15 luglio). La serata di oggi sarà aperta dai C’mon Tigre (ore 21).

Seun Kuti, cosa significa essere l’erede di una delle stelle della musica africana?

"Mio padre mi ha trasmesso l’orgoglio di poter usare la musica come voce di un popolo. Non è solo un fatto artistico. Fela ha rivoluzionato la musica, ha fatto incontrare in Africa il suono delle radici nigeriane con i ritmi nati in America, con il funky di James Brown. Ed è diventato una bandiera per la sua terra, amatissimo a casa come in ogni parte del pianeta. È una lezione che continua a influenzare generazioni di musicisti, è la dimostrazione che le frontiere, le barriere culturali sono labili, se abbiamo il coraggio di essere noi stessi".

Quel messaggio è ancora vivo nella sua musica?

"Certo, l’afro beat è il suono della ribellione e della feste. Rendere felici le persone, vedere il loro sorriso, ma con la consapevolezza di essere in prima linea nei movimenti per il superamento delle differenze razziali è ancora il messaggio di Fela e naturalmente il mio, che lo trasmetto a un pubblico che, in buona parte, non era nato quando mio padre è scomparso nel 1997".

Parlava di influenze. Suo padre era un amante del jazz d’avanguardia...

"Fela diceva che se non ci fosse stato il suono della tromba del grande Miles Davis probabilmente non sarebbe diventato quello che era. Certo, anche per me il jazz è molto importante, è uno degli ascolti grazie ai quali ho sviluppato le mie caratteristiche artistiche. Oltre a Miles Davis hanno avuto un ruolo determinante nella mia formazione musicisti come Sonny Rollins e Charlie Parker, che hanno portato la musica afro americana a sperimentare nuove possibilità".

Lei è molto spesso in Italia. Cosa conosce della musica italiana?

"L’Italia è diventata la mia seconda patria. Ed è stata una vera sorpresa scoprire come nel vostro paese ci siano tanti artisti molto interessanti e originali. Penso ai C’mon Tigre, che questa sera saranno sul palco di Nova prima di me e penso a un gruppo della vostra regione, la Classica Orchestra Afrobeat, che mette insieme classica e funk africano. Un ascolto che consiglio!"