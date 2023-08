Il ritorno dei Nobraino "Abrasivi e spiazzanti"

C’è una band, una delle realtà più interessanti nel panorama della musica italiana, che per la serata di domani porterà sul palco dell’Arena della Regina un’essenza "abrasiva e spiazzante". È il gruppo riccionese dei Nobraino che – dopo la recente reunion a Cattolica gioca (quasi) in casa proprio nella notte di San Lorenzo (ore 21) –, ripresenta sul palco la voce di Lorenzo Kruger, calda, magnetica e inquietante al punto giusto da creare un misto tra fascino e timore. Il gruppo formato da Marco Simone Nestor Fabbri alla chitarra, Samuele Vichi Vix alla batteria, Davide Jr. Barbatosta tromba e chitarra. E poi il carisma prorompente di Kruger, autore di tutti i testi del gruppo. Dopo la pausa del 2017 con le attività soliste dei musicisti, la band è tornata in tour con performance mai patinate avvalendosi della collaborazione di Matteo Bartolini al basso.

Originalità e dissacrazione, la stessa cifra stilistica che vale per i testi che questa band ha prodotto negli anni: argute riflessioni in cui il sarcasmo e la metafora disegnano punti di vista inusuali, storie particolari con una certa impronta cinematografica. Fuori dalle logiche del mercato con il loro folk rock di rottura, i quattro di Riccione dal 1996 hanno prodotto canzoni come La giacca di Ernesto o Narcisisti misti, la sfrontata Bifolco le graffianti Grand Hotel, Titti di più e In ogni caserma e ora a Cattolica, la loro stella artistica brillerà proprio nella notte delle stelle.

Tornando sul palco con una scaletta che porterà in scena il meglio del loro repertorio, i Nobraino sapranno coinvolgere il pubblico che a gran voce chiedeva il loro ritorno insieme sulle scene, anche con la loro teatralità. Previste anche riscritture di brani iconici come L’Italiano, Ma che freddo fa e alcuni brani di De Andrè e il nuovo brano tra l’ironico e il demenziale dal titolo Acufeni. Il frontman Lorenzo Kruger non si risparmierà in balli, e provocazioni circensi.

L’istrionico artista invita tutto il suo pubblico su i social al concerto di Cattolica, con un’esibizione colorata in stile Robbie Williams. " Ci siamo fermati come una macchina che finisce la benzina" commenta Kruger "e gli eventi non hanno facilitato la ripartenza, solo i fan continuavano a credere che potessimo salire ancora sul palco". Il loro tour partito da poco, con grande successo, sembra proprio confermare che i fan avevano ragione. Info: Pulplive.it

Rosalba Corti