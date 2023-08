Il rock duro è tornato Ecco i Mondo Generator

Arriva il grande rock questa sera alle 21.30 all’Hana-Bi di viale della Pace 452G, a Marina di Ravenna (e l’ingresso, come sempre, è gratuito). Ad incendiare l’atmosfera saranno i Mondo Generator, nati nel 1997 per volere di Nick Oliveri, dopo la sua militanza nei Kyuss e, successivamente, nei Queens Of The Stone Age. Oliveri, in qualità di voce e bassista, dà vita a un suono legato alle sue band di origine, aggiungendo molti elementi punk-hardcore. Dopo un devastante live al Bronson (diventato anche un disco), tornano a Ravenna, questa volta sotto la tettoia dell’Hana-Bi, con una nuova formazione (Nick Oliveri con Mike Pygmie alle chitarre e Michael Amster alla batteria) e un nuovissimo album, Fuck It. Quando nel 1997 fondò i Mondo Generator, Oliveri era il bassistacantante dei Queens of the Stone Age, a loro volta ’figli’ dei Kyuss, band che dal nulla creò lo stoner rock, musica cioè legata a doppio filo al deserto e alle sue atmosfere. Tornando ai Mondo Generator, vennero inizialmente intesi come progetto solista. Il classico album ’Cocaine Rodeo’ venne stato registrato nel 1997, ma accantonato fino a quando l’etichetta Southern Lord pubblicò il disco nell’estate del 2000. Il seguito, ’A Drug Problem That Never Existed’, è stato pubblicato congiuntamente nell’estate del 2003 da IpecacRekords Rekords con ulteriore successo di critica. Seguì un tour mondiale che consolidò la fama di animale da palcoscenico di Oliveri. Nel 2004, Mondo Generator registra e pubblica ’III The EP’. Poco dopo Oliveri iniziò una carriera acustica da solista che ha portato a due pubblicazioni complete, ’Demolition Day’ e ’Death Acoustic’ del 2010. Nel 2006, Mondo Generator ha pubblicato ’Dead Planet: SonicSlowMotionTrails’ per l’etichetta inglese Mother Tongue. Alla fine del 2010, i Mondo Generator sono stati messi in secondo piano perché Oliveri si è riunito ai Kyuss, ribattezzati Kyuss Lives! (e ora Vista Chino), insieme a John Garcia, Brant Bjork e al nuovo chitarrista Bruno Fevery. Nell’estate 2012 è uscito il nuovo album dei Mondo Generator, ’Hell Comes To Your Heart’, pubblicato da Mondo MediaCobraside.

Ma ora la band - dove il cantante è dominus incontrastato - è tornata con una nuova formazione (Nick Oliveri con Mike Pygmie alle chitarre e Michael Amster alla batteria), un nuovo album, Fuck It, e una serie di ristampe via Heavy Psych Sounds. Quella di Ravenna è una delle ultime tappe di un tour europeo che ha visto il gruppo esibirsi in Francia, Svizzera, Scozia e Inghilterra.