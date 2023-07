Il sogno oltre il carcere ’Si Fest’, scatti autoriali

A Savignano sul Rubicone con Si Fest 2023 la fotografia ha oltrepassato i muri del carcere, simbolici confini dei tanti luoghi ai margini del mondo contemporaneo, dove esclusione e allontanamento sociale annebbiano il desiderio di vita. È lì, in quello spazio tra il dentro e il fuori, che Si Fest ha voluto indagare, e lo ha fatto raggiungendo la Casa circondariale di Forlì quale ’Testimone oculare’ che è il titolo del 32esimo festival di fotografia in programma dall’8 al 10 settembre e nei weekend del 16-17 e 23-24 settembre, affidato per il secondo anno alla direzione artistica di Alex Majoli. La manifestazione, a cura di Savignano Immagini e Comune di Savignano sul Rubicone, approfondirà l’originale percorso di educazione all’immagine fotografica delle nuove generazioni avviato lo scorso anno. Grazie al Si Fest e alla Casa circondariale di Forlì che ha mostrato un’ampia disponibilità e produttiva collaborazione, quattro fotografi professionisti, Arianna Arcara, Cristina De Middel, Lorenzo Vitturi e Marco Zanella hanno collaborato con sei detenuti documentando ciò che ciascuno di loro desidera vedere, o rivedere, del mondo esterno. Gli esiti sono sei ricerche che varcano i confini del carcere, sei reportage progettati e sviluppati alla pari dai fotografi e dalle persone detenute. Accanto a questo focus, ospitato interamente al Consorzio di Bonifica, il percorso espositivo curato da Alex Majoli prosegue come lo scorso anno nelle scuole elementari e medie di Savignano, per avvicinare il più possibile alla cultura fotografica allievi e insegnanti. In particolare, la Scuola primaria Dante Alighieri presenta il futuro immaginato da Jacky Connolly, a metà fra videogame e romanzo distopico (Descent Into Hell, letteratura) e da Jim Naughten, un mondo di animali solitari ispirato alle teorie del sociobiologo Edward Osborne Wilson (Eremozoic, biologia). A rappresentare le scienze è invece un vero e proprio classico della fotografia, Evidence di Larry Sultan e Mike Mandel, rivoluzionario libro d’artista costruito attingendo dagli archivi di istituzioni scientifiche, gruppi industriali ed enti governativi. L’Ic Giulio Cesare ospita invece reportage dal fiume Mississipi, dal Libano e il diario con cui Marvel Harris racconta la sua transizione di genere, l’autismo e la lotta per la salute mentale (Inner Journey, letteratura). Ha detto il sindaco Filippo Giovannini: "È importante il ruolo che SI Fest 2023 assegna alla fotografia e all’immagine nei luoghi della formazione. Sono luoghi speciali, privilegiati per i giovani".

Ermanno Pasolini