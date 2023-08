Il tango impetuoso di Girotto e Iorio Incontri di note per Terre Sonore

di Claudio Salvi

Dopo Flavio Bolto, Vince Abbracciante, la vocalist Lisa Manara e il trio del trombettista Giovanni Falzone, la settimana di Terre Sonore - la rassegna itinerante organizzata da Fano Jazz network in 19 comuni della provincia – si chiude proponendo questa sera a Borgo Pace, alla confluenza dei torrenti Meta e Auro, il duo Javier Girotto-Gianni Iorio. Chiude la settimana, domani a San Lorenzo in Campo (Abbazia Benedettina), la coppia olandese formata dal pianista Cor Bakker e dalla armonicista Hermine Deurloo. Questa sera dunque (ore 21.15), la rassegna diretta da Adriano Pedini propone il duo formato dal sassofonista compositore italo-argentino Javier Girotto (fondatore tra l’altro degli Aires Tango) e dal pianista e bandoneonista Gianni Iorio. Una formazione nata dall’esigenza di proporre un repertorio di composizioni proprie e di altri autori, ispirate prevalentemente al seducente linguaggio della musica sudamericana che, in particolar modo, strizza l’occhio ai profumi del tango in tutte le sue evoluzioni e contaminazioni. "Il risultato finale – si legge nelle note di sala - è una sorta di tango elaborato, dal carattere forte e impetuoso, avvolto sempre da un suono sensuale e ricco di lirismo". Girotto non è nuovo ad esperienze del genere e, a parte il suo lavoro con gli Aires Tango, ha sempre privilegiato i progetti acustici in duo. Questo con Gianni Iorio è uno di quelli che più si avvicina alle corde compositive del sassofonista argentino.

Domani invece sarà di scena Cor Bakker, uno dei pianisti più rispettati e amati nei Paesi Bassi assieme ad Hermine Deurloo, virtuosa dell’armonica cromatica, per un omaggio al più celebre degli armonicisti jazz: il belga Toots Thielemans. Un concerto, il loro, che si fonda su tanti anni di assidua collaborazione e dove, oltre a pezzi originali, non mancheranno celebri musiche da film e brani della musica brasiliana tanto amata dallo stesso Thielemans. Martedì alle 21.30 a Sant’Andrea di Suasa Terre Sonore propone invece Ada Montellanico Quartet con ’Tribute a Billie Holiday’. Sul palco Ada Montellanico, voce Enrico Zanisi, pianoforte; Jacopo Ferrazza, contrabbasso; Ermanno Baron, alla batteria. Giovedì, 24 agosto (5.30 del mattino), concerto all’alba nella spiaggia libera di Sottomonte di Gabicce Mare con Eugenia Canale piano solo in un concerto dal titolo ’Risvegli’.