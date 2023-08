Il teatro parla dei nostri ricordi Torna la rassegna ’Ra-dici’

Sarà sul filo dei ricordi la terza edizione del festival teatrale ‘Ra-dici’ riproposta da oggi al 27 agosto, in una nuova formula itinerante. Oltre che nello storico spazio culturale della Vecchia Pesa di Classe, infatti, gli eventi si terranno anche all’Almagià di Ravenna, al teatro Spada di Brisighella, al Cisim di Lido Adriano e al giardino della Rocca Melandri a Russi.

"Crediamo che si possa usare il teatro per raccontare la nostra storia – spiega Camilla Berardi, direttrice artistica di ‘Ra-dici’ e attrice di Spazio A –. E quest’anno lo faremo scommettendo sulle compagnie di giovani under 35 che si distinguono per qualità e poetica. Come accadrà durante la serata del 22 agosto a Classe, denominata ‘Non chiamatelo studio’, in cui alcuni gruppi teatrali emergenti incontreranno il pubblico per la prima volta. Per l’occasione, Oudeis Teatro presenterà ‘Il contrappasso. Dialoghi della porta’ di Rita Di Leo". Un’altra caratteristica della rassegna 2023 è la capacità di fare rete con più associazioni che condividono la stessa visione artistica e gli stessi fini sociali, quali l’Orchestra La Corelli, Lady Godiva Teatro, Cisim, Galla&Teo e Classe Archeologia e Cultura.

"Quest’anno– aggiunge Marco Montanari, direttore tecnico di ‘Ra-dici’, regista e attore di Spaio A – molto forte è il richiamo dei ricordi, delle nostre origini, così come della storia e della politica, anche alla luce della recente alluvione che ha scatenato un groviglio di emozioni".

E proprio sul dramma dell’alluvione si è interrogato il regista, drammaturgo e scrittore Eugenio Sideri di Lady Godiva Teatro, che ha creato una serie di ‘Drammaturgie sott’acqua’, che saranno presentate in anteprima oggi a Classe, anche con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare alle vittime.

Il giorno dopo, a inaugurare la settimana di spettacolo, sarà la performance itinerante ‘Swan’ di Gaetano Palermo, appena ospitata alla Biennale del teatro di Venezia, che graviterà intorno alla Darsena. Nelle serate successive, andranno in scena Oudeis teatro con ‘La trilogia della porta’ a Classe e Lady Godiva Teatro con il concerto in rima ‘Orazione epica’ al chiostro della Chiesa dell’Osservanza di Brisighella.

Si proseguirà con ‘Nessuno in un angolo’, esito di un laboratorio di teatro e corpo in musica che andrà in scena alla Rocca Melandri di Russi il 24; le sere succesive a Classe gli spettacoli di 9C Teatro con ’Ornella, ’Michele Di Giacomo e Alchemico Tre con ’Le buone maniere’ sui fatti della Uno Bianca. Il Cisim di Lido Adriano ospiterà la serata di chiusura con ‘Gramsci Gay’, produzione firmata Studio Doiz, seguita da party aperto a tutti.

Roberta Bezzi