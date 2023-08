Il turismo dall’800 a oggi Così è cambiata la spiaggia

Due secoli di turismo balneare sono i protagonisti della mostra Dettagli di una vacanza, visitabile alla Torre Saracena di Bellaria, in via Torre 75, fino al 13 agosto.

Molto più che un excursus sul rapporto degli italiani con la vita da spiaggia: la mostra, che espone materiali del Laboratorio di Documentazione e ricerca sociale del Comune di Bellaria e Igea Marina, si presenta quale uno studio dal profilo antropologico sui cambiamenti che avvolsero una piccola comunità di pescatori intenta a trasformarsi prima in meta per la villeggiatura borghese dell’Ottocento, e poi in uno degli epicentri del turismo di massa romagnolo del secondo Novecento.

La svolta arrivò, come documentato dalle foto in mostra, quando la medicina ottocentesca magnificò le proprietà terapeutiche dei bagni in mare: nacquero allora i capanni sulla spiaggia – che fungevano da spogliatoi in società allora molto pudiche – e i villini per un turismo a quel tempo inevitabilmente facoltoso.

Per vedere le folle di italiani assiepati sulle spiagge occorrerà attendere il secondo dopoguerra: le immagini del periodo documentano contemporaneamente la liberazione sessuale in atto negli anni ‘60 – e con lei i suoi due vessilli: la minigonna e il bikini, che avrebbero sostituito in breve tempo i morigerati costumi interi alla ‘marinara – ma anche il boom economico che in pochi anni aveva trasformato un’Italia distrutta dal conflito in una potenza industriale.

Le foto selezionate documentano quanto allora le vacanze si fossero trasformate in un rito sociale collettivo da consumare preferibilmente in massa: è allora che le spiagge si popolano di file di ombrelloni, oggi immagine caratteristica della riviera romagnola. L’allestimento sarà visitabile tutte le sere tranne il lunedì, dalle 20.30 alle 22.30.

Filippo Donati