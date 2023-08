In alto i calici per il Sangiovese

Fine settimana all’insegna del Sangiovese e dello street food romagnolo, ’condito’ con tanta musica. Accade a Coriano sulle prime colline riminesi, dove tra domani e domenica riprenderà quota l’atteso Coriano Wine Festival. Nelle strade centrali, a partire da via Garibaldi, come pure al teatro CorTe, in Sala Isotta e nella Biblioteca comunale, è prevista una mostra mercato con la presenza di oltre trenta cantine, quattro laboratori di degustazione e un convegno per conoscere la storia del vino rosso rinomato ben oltre i confini nazionali. Lanciato 55 anni fa, questo evento torna in veste del tutto nuova con 120 vini per tutti i gusti, un variegato, quanto ricco banco d’assaggio proposto alla presenza di sapienti vignaioli. Si parte domani alle 16,30 in Sala Isotta (ingresso libero), con un incontro sul tema ’Sangiovese: indagine su un vitigno al di sopra di ogni sospetto’, se ne parlerà con gli esperti sommelier Maurizio Alongi, Enrico Bevitori, Marco Casadei, Paolo Babini e Marino Colleoni. Di seguito degustazioni e intrattenimento musicale. Tra i protagonisti del Coriano Wine Festival anche la piadina con marchio Igp e la carne della fattoria Fontetto di Novafeltria. Ad arricchire la gamma dei sapori dello street food romagnolo saranno le gioie del palato preparate con materie prime di aziende locali. Si troveranno negli stand di cucina tradizionale del Ristorantino di Coriano e della Pro Loco Coriano, che organizza la manifestazione, curata dallo scrittore e divulgatore Francesco Falcone col patrocinio di Comune, Regione e Visit Romagna. Come annuncia il presidente della Pro Loco, Fabio Cavola, c’è attesa per "le novità culinarie grazie alla collaborazione con San Patrignano e al consorzio di tutela e promozione della piadina romagnola Igp". Non mancheranno spettacoli e musica: sabato alle 21 esibizione a ritmo di soul di Lorenzo Pagani Quartet (Pagani, piano e voce, Enrico Montanaro alla batteria, Marco Dirani al basso, Alessandro Scala al sax). Domenica alle 21 appuntamento con Sbronza, monologo comico-poetico dedicato al vino di e con Tomas Leardini, intervallato dalle note di musica jazz del Running Man Trio. Domani dalle 18,30 alle 23 mercatino dell’usato, mentre domenica è previsto un ’Trekking sul circuito delle cantine’ lungo undici chilometri. Ritrovo in piazza Don Minzoni alle 17, al rientro bruschette con olio e vino a tutti i partecipanti. Tra novità annuncia il sindaco Gianluca Ugolini "Coriano è pronta a festeggiare coralmente il vino principe delle sue colline".

Nives Concolino