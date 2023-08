In piazza Romagna mia festa per Raoul Casadei con Fabio Concato

Oggi tra Cesenatico e Gatteo Mare, in piazza Romagna mia, si celebra il re del liscio Raoul Casadei. Per il terzo anno si torna in piazza a festeggiare, nel giorno del suo compleanno, l’inventore e divulgatore del liscio e autore di buona parte delle canzoni che hanno reso celebre questo genere musicale che oggi è candidato a diventare patrimonio immateriale dell’Unesco. Sarà suo figlio Mirko Casadei con il suo Balamondo World Music Festival ad animare piazza Romagna mia, proprio in fondo al viale delle Nazioni, al confine tra Cesenatico e Gatteo Mare, dove Raoul abitava nel suo ’recinto Casadei’. Ospite speciale di questa serata è Fabio Concato.