In tour tra i vicoli che hanno ispirato gli scrittori noir

Un giro turistico speciale, alla scoperta di luoghi che hanno ispirato gialli, noir e mystery ambientati a Bologna. L’appuntamento è alle 19 alla libreria Feltrinelli di piazza Ravegnana poi (con ’Succede solo a Bologna’) passeggiata tra portici, vicoli medievali, strade nascoste raccontate da Carlo Lucarelli in Almost Blue e Via delle Oche, John Grisham in Il broker, Filippo Venturi in Gli spaghetti alla bolognese non esistono e ancora Loriano Macchiavelli, Grazia Verasani, Coliandro e altri.

Prenotazioni sul sito Feltrinelli.