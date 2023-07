Inizia la rassegna estiva ’I Concerti Xanitalia’, due i concerti in programma

Domani inizia la rassegna estiva de ’I Concerti Xanitalia – La musica attorno’, evento che da due decenni vede la collaborazione tra l’Orchestra Sinfonica Rossini e Franco Signoretti, patron dell’azienda Xanitalia. Due i concerti in programma, il 3 e il 10 luglio, entrambi in Piazza del Popolo: anche quest’anno l’ingresso è libero per permettere a tutti di partecipare ad eventi di respiro internazionale. Domani alle 21.15 aprirà la stagione un concerto ’Haila Mompié - Sinfonia cubana!’ con Haila Mompié, soprannominata ’la Diva del Pueblo’. I cantanti saranno accompagnati dall’Orchestra Sinfonica Rossini, diretta dal maestro Roberto Molinelli. Il secondo concerto, il 10 luglio, parlerà francese: sul palco di Piazza del Popolo salirà infatti la star parigina Kelly Joyce.