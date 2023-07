Inizia oggi il Bababoom Festival, 10 anni di Musica Reggae, Dub e Hip Hop

Inizia oggi sulla spiaggia di Marina Palmense (Fermo) il Bababoom Festival, che festeggia i dieci anni a suon di musica reggae, dub e hip hop, con artisti internazionali e nostrani e una dedica all’Emilia-Romagna e le vittime dell’alluvione. Per il mondo reggae, tra i protagonisti del main stage c’è Alborosie, mentre il 22 luglio arriverà Andrew Tosh, figlio del mitico Peter, direttamente dalla Giamaica, per un evento in esclusiva a 43 anni di distanza dal concerto che il padre ha fatto a Civitanova Marche il 14 luglio 1980. Attesa anche per i Mellow Mood, i Krikka Reggae che presenteranno l’ultimo album Finché la musica suona, mentre per il mondo dell’hip hop gli ospiti principali saranno Inoki & Shocca. La musica comincia intorno alle 20 su tre aree, tra cui il Jamaica corner.