Isabella Ferrari apre ERF, Le Eroine di Ovidio in scena ad Forlì

Sarà Isabella Ferrari all’Arena San Domenico di Forlì ad inaugurare oggi alle 21, la 23esima edizione di Emilia Romagna Festival (ERF) il lungo itinerario musicale che si snoda fino all’8 settembre in varie località. Stasera con la regia di Alessandro Fabrizi e le musiche di Chopin, eseguite al pianoforte da Roberto Prosseda, Isabella Ferrari porterà sul palco ’Le Eroine’, una pièce tratta da ’Heroides’ di Ovidio’, per restituire la voce a donne innamorate, abbandonate e tradite, in un dialogo scenico tra musica e parola. Le eroine del mito si presentano intente a scrivere una lettera ai loro uomini: Penelope ad Ulisse, Medea a Giasone, Arianna a Teseo, Didone a Enea, Elena a Paride, Fedra a Ippolito.