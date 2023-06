Itinerario per vacanze di moda

Francesco

Pierucci

Generalmente, con il sole, dalla città si migra al mare. Io, per il Carlino Estate, da Pesaro sono arrivato a Bologna. Parliamo di vacanza ma non quel ’too much’ dei luoghi alla moda, la fiera della banalità non piace né a me né a voi. No. Ragioniamo un itinerario tra i luoghi della moda: come un viaggio nella Magna Grecia o sulle tracce dei vichinghi scandinavi. Partiamo da Reggio Emilia dove c’è l’archivio Maramotti ed il Bai MaxMara. Da Bologna non possiamo andarcene senza una capatina all’archivio di Massimo Osti, fondatore di C.P. Company e Stone Island. Arriviamo nelle Marche al museo del cappello di Montappone e tutta la calzatura di Civitanova, ma ogni azienda, specie di pelletteria, ha il suo luogo di culto: da Urbino a San Benedetto del Tronto. Avete un giorno extra? A Udine c’è la Fondazione Roberto Capucci e a Solomeo, manco a dirlo, quella Cucinelli. Piccola nota: chiamate prima della visita perché, non si sa mai, potrebbero essere in vacanza anche loro. In luoghi non alla moda, speriamo.