Jesi, 'In morte di uno" le opere dell'americano Congdon in mostra a Palazzo Bisaccioni

Jesi (Ancona), 13 gennaio 2023 – “In morte di uno”: ovvero i disegni e le opere realizzate, fino al 1945, dall’interno del campo di concentramento di Bergen-Belsen dall’artista americano William Congdon, in guerra nei panni di ambulanziere, in mostra a palazzo Bisaccioni. In occasione della Giornata della Memoria 2023, la Fondazione Carisj, in collaborazione con The William G.Congdon Foundation, ha aperto oggi la mostra William Congdon. In The Death of One, a cura di Rodolfo Balzarotti e Francesco Gesti e con il coordinamento di Mauro Tarantino. Una mostra che vanta oltre al patrocinio della Regione Marche, di quello della Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Italia, della Fondazione Intercultura onlus e del Memoriale della Shoah di Milano. L’esposizione è stata infatti allestita fino allo scorso marzo al Memoriale della Shoah di Milano. “Tra la fine dell’aprile e la fine del maggio del 1945 – spiega il curatore Balzarotti che è stato insegnante dell’artista americano che si innamorò dell’Italia dove morì nel 1998- Congdon lavorò al recupero dei sopravvissuti del campo di concentramento di Bergen Belsen, assistendo in prima persona all’indicibile orrore dell’Olocausto: un’esperienza che lo segnò tanto in profondità da essere determinante nella sua decisione di dedicarsi alla pittura. Ai volti che vide Congdon tentò di dare una forma attraverso testi e schizzi raccolti in un diario, in seguito rielaborato in un dattiloscritto dal titolo “In the Death of One”, una sorta di memoriale delle sue campagne militari, che culminava, nell’ultima parte, in una serie di descrizioni di momenti e figure particolarmente strazianti del Campo di Belsen. Il testo, che rappresenta una preziosissima e rara documentazione dell’impatto che questo fenomeno inaudito ebbe sui primi soccorritori, e che l’artista avrebbe voluto vedere pubblicato insieme ai numerosi disegni eseguiti sul posto, rimase di fatto inedito, e lo è tutt’oggi, salvo alcune sezioni pubblicate di recente sulla rivista “Italian Poetry” della Columbia University. In mostra, grazie ad un video si potranno vedere anche quei racconti dattiloscritti>. La mostra William Congdon. In The Death of One ha come filo conduttore proprio quest’opera di Congdon, di cui sono riportate alcune pagine originali, a cui si aggiungono una serie di disegni, di opere a olio, testi e documenti che testimoniano quest’esperienza di guerra. “A Bergen-Belsen ho visto il mio male” diceva l’artista a chi gli chiedeva dell’esperienza del campo di concentramento mostrando il suo più pieno coinvolgimento in quell’inferno. Sara Ferreri