Jesi, la biblioteca Planettiana si apre al gioco e all'arte

La biblioteca Planettiana

Jesi (Ancona), 16 gennaio 2023 - La biblioteca Planettiana aderisce alla nuova edizione del Grand Tour Cultura, la grande kermesse regionale che, con il titolo “MettiamoCI in gioco! Reti culturali di solidarietà a sostegno delle comunità”, intende stimolare la riflessione su tematiche di grande attualità quali la solidarietà, il paesaggio, la creatività, con uno spirito ‘giocoso’, ‘leggero’, ma non per questo superficiale, fornendo esempi di buone pratiche improntate alla partecipazione ad iniziative “ludiche” di fruizione del patrimonio culturale.

“In questo scenario, la biblioteca Planettiana – spiegano dall’amministrazione comunale - organizza una nuova significativa iniziativa: il 5 febbraio prossimo andrà in scena “Giuochi e diletto tra i fondi della Biblioteca”. Per l’iniziativa gli organizzatori andranno ad ospitare, nella stessa giornata, anche una tappa del concorso “Storie da musei, archivi e biblioteche” rivolto a tutti gli appassionati di lettura, scrittura, fotografia e video. Musei, archivi e biblioteche, infatti, non devono essere vissuti unicamente come luoghi di conservazione del nostro patrimonio, ma soprattutto come spazi accoglienti e d’incontro, dove le opere d’arte, i libri e i documenti dialogano con le persone che li frequentano, le comunità che vi si riconoscono ed i professionisti che vi lavorano. Pertanto, nel pomeriggio di domenica 5 febbraio sarà possibile effettuare visite guidate (gratuite per i cittadini di Jesi e per i residenti delle zone colpite dalla recente alluvione) alla biblioteca ed alla mostra sul tema del gioco e dello svago allestita per l’occasione, e partecipare alla tappa jesina del concorso “Storie da biblioteca”, scegliendo una o più delle tre sezioni previste (scrittura, fotografia, podcast) e previa iscrizione; inoltre, la Salara sarà aperta e sarà attivo il prestito librario”.

Gli elaborati racconteranno le istituzioni culturali e l’importanza che esse rivestono per le loro comunità di riferimento, con una particolare attenzione, quest’anno, al tema della creatività. Saranno messe in mostra anche alcune edizioni illustrate provenienti dal fondo Marcucci, tra cui la prima stampa (febbraio 1883) delle Avventure di Pinocchio di Collodi, a 140 anni dalla pubblicazione.

Informazioni su orari di apertura, visite guidate e modulo per il concorso sono reperibili sul sito internet della biblioteca Planettiana all’indirizzo web: www.bibliotecaplanettiana.it