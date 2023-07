Jethro Tull, religione in musica "Esploriamo i misteri dell’universo"

di Andrea Spinelli

Quando dice che la pensione può andare bene in altri mestieri, ma nel mondo dello spettacolo si muore con gli stivali addosso, come John Wayne sul set di un Western in bianco e nero, Ian Anderson tira fuori tutta la sua determinazione di bardo prog. Una resa dei conti col tempo che continua ad allontanare infoltendo l’agenda di progetti e di concerti come quel RökFlöte con cui si presenta domenica a Cattolica all’Arena della Regina. "Il primo gennaio 2022 ho iniziato a lavorare a un nuovo progetto basato sulle credenze politeistiche del paganesimo del Nord, non perché sia un seguace delle religioni pagane, ma perché nutro un forte interesse per le religioni in generale" spiega l’istrionico flautista scozzese a proposito di RökFlöte, 23esimo capitolo di una discografia varata nel ’68 da This was.

Cosa l’ha spinta a parlare nel disco di mitologia norrena?

"Molti elementi di religioni sia monoteiste che politeiste sono legati al bisogno umano di esplorare momenti primordiali come la creazione dell’universo, l’evoluzione del nuovo universo, le moralità legate alle diverse credenze e il mistero della fine dei giorni. Così mi è sembrato interessante legare credenze millenarie al mondo in cui viviamo oggi".

Da cosa nasce questa sua passione?

"Studio le religioni fin dall’adolescenza, perché l’argomento mi ha sempre interessato. Ho scritto A Christmas Song, la mia prima canzone sul Natale, nel 1968. In Aqualung, invece, c’erano un paio di brani che parlavano della religione cristiana in termini un po’ più critici. Una certa sensibilità religiosa l’ho sempre avuta e viene fuori nei contesti musicali, soprattutto ora che, invecchiando, mi viene da considerare con maggior frequenza il tema della mortalità. Ogni anno mi spendo in concerti natalizi a sostegno delle attività della Chiesa inglese perché sono un sostenitore del cristianesimo, anche se non mi definisco cristiano, così come sono molto interessato alla paleontologia ma non mi sento un dinosauro. Sì, lo so, qualcuno lo pensa. Ma amen".

Ha lasciato passare 19 anni senza nuovi album marchiati Jethro Tull e poi ne ha pubblicati due in quindici mesi.

"Prima dell’ultimo Natale ho rassicurato tutti che, se l’anno scorso e due anni fa alle 9 del mattino del 1° gennaio m’ero messo a lavorare rispettivamente a RökFlöte e a The zealot gene, questo me ne sarei rimasto a letto fino all’ora di pranzo. E invece, attorno alle 10, ho avuto un’idea e per l’ora di pranzo era già in piedi la sinossi di un nuovo album".

Quando arriverà il nuovo disco?

"Con la casa discografica abbiamo pensato di pubblicarlo nel 2024 perché far uscire tre album in tre anni sarebbe stato un rovesciamento di fronte un po’ repentino. A 75 anni sento forse il bisogno di non perdere tempo. Meglio così, perché finché ci sono entusiasmo, energia, testa e fisico a posto, è giusto lavorare".

I Jethro Tull hanno un gran pubblico a Est, ma non è facile andarci in tour in questo momento.

"Penso che i russi abbiano un leader molto debole, non in grado di guidare il suo paese, come d’altronde Joe Biden dall’altra parte dell’oceano. Vero che ai russi piacciono gli uomini forti, ma so che a Mosca come a San Pietroburgo c’è una componente liberale che aspira a una democrazia in stile occidentale, anche se (al momento) è quasi completamente messa a tacere".