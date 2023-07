Joy Bogat in Concerto al Festival 'Scena Natura' a Fienile Fluò

Al festival ’Scena natura’, a Fienile Fluò (via di Paderno 9 Bologna) arriva stasera in concerto la cantante tedesca Joy Bogat. Dotata di una voce caldissima, l’artista è in grado di guidare tracce tra Neo Soul ed Alternative RnB, dove fa capolino anche la sua grande passione per l’hip hop; una voce che colpisce per la semplicità e la sua bellezza armonica. Doppio l’appuntamento in calendario oggi: alle 19,30 e alle 21. Saranno 40 gli appuntamenti complessivi, tra musica, teatro, danza e proiezioni cinematografiche.