Kammerfestival", Musica da Camera e Non Solo a Recananti Stasera"

Nuovo appuntamento, questa sera a Recananti, con ’Kammerfestival’. Ovvero la rassegna concertistitica dedicata alla musica da camera e non solo. Ad esibirsi per il pubblico alle 19 nel cortile di Palazzo Massucci, nello spazio giovani, il ’Duo Schiele’: la pesarese Elena Generali al pianoforte e Jacopo Muratori al violoncello. Un evento longevo che ha preso il via nel 1996 e si svolge, ogni anno, nei mesi di luglio e agosto. Diretta da Ilaria Baleani, la rassegna porta la grande musica nei luoghi più belli della città dell’infinito. ’Kammerfestival’ è realizzato in collaborazione con il Comune di Recanati e la civica scuola di musica ’Beniamino Gigli’. Concerti ad ingresso libero, per informazioni è possibile contattare il numero 331 964 1255.