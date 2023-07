La carica dei Fat Freddy’s Drop Tappa ’fluviale’ per i neozelandesi

C’è grande attesa a Santa Sofia per il concerto della band neozelandese Fat Freddy’s Drop (FFD) in calendario oggi nel tardo pomeriggio al parco fluviale sul Bidente. Molte centinaia i biglietti già prenotati on line e il meteo favorevole dovrebbe far bissare agli organizzatori il successo del concerto di Brunori Sas del 2022. I sette ragazzi di Wellington, hanno iniziato la loro carriera nel 1999 proponendo reggae, soul per arrivare poi a sonorità jazz e digitali. La formazione, capitanata da Dj Mu,è apprezzata per il progetto impastatodi passatismo roots e avanguardia electro in parti quasi uguali. Dopo i primi singoli realizzati a partire dal 2001 arriva ‘Based On A True Story’. La prima uscita dei Drop fu il progetto solista di Dallas Tamaira, futuro cantante della band. Un EP di cinque tracce dal titolo Better Than Change, seguito dal singolo Hope. La formazione definitiva del sodalizio artistico vede in seguito il rafforzamento in primo luogo della sezione fiati (tromba, trombone, sax alto e tenore con Ebb, Trinity Roots e Black Seeds), a fianco dei componenti già presenti nel 1999 (vocalist, chitarra e piano) insieme alla fondazione di una propria etichetta, la Drop.

La band, dopo la Puglia arriva così in val Bidente grazie agli organizzatori di Acieloaperto e del Comune prima di partire alla volta della Svizzera e dell’Austria. Il concerto è previsto in località Brusatopa a fianco delle sculture all’aperto. Alle 15 apertura con angolo ristoro funzionante, alle 16 Rumors dj set, Petunia Sauce, Godblesscomputers dj set, Louis Baker e alle 18,30 sul palco i Fat Freddy’s Drop. Il luogo del concerto si raggiunge solo a piedi con ingresso al parco fluviale dalla rotonda di viale Martiri della Libertà. Servizi di ristorazione garantiti e parcheggi segnalati. Info biglietti: TickletOne o sul posto. Oscar Bandini