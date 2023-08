La Cina canta ’Romagna mia’ Alessia Raisi: "Reazioni entusiaste"

di Nives Concolino

Spopola in Cina Alessia Raisi, vulcanica cantautrice emiliano-romagnola, nata a Molinella ma riccionese di adozione. Proprio in Cina uscirà il 4 agosto il suo nuovo disco, Romagna mia, in cui canta in cinese mandarino. L’opera fa parte di un progetto che prevede altre versioni - in inglese, francese, spagnolo, portoghese e giapponese - della celebre canzone a firma di Secondo Casadei, che nel 2024 celebrerà il settantennale dalla pubblicazione. Era infatti il 1954 quando il ’re del liscio’ la incise a Milano, con l’etichetta ’La voce del Padrone’, facendone un autentico inno romagnolo.

Alessia Raisi, perché Romagna mia in cinese?

"Il tutto nasce da un progetto culturale, nato per caso con Volare di Domenico Modugno, e proseguito con altri brani. Mi sono infatti accorta di quanto si entusiasmassero i cinesi quando cantavo nella loro lingua questi e altri successi, come Rumore di Raffaella Carrà o Albachiara di Vasco Rossi. Così Romagna mia, dopo l’uscita lo scorso 21 luglio in italiano, il 4 agosto uscirà in cinese".

Emerge una vena nostalgica? "Secondo Casadei aveva scritto la canzone pensando a casa sua, a Gatteo, tant’è che il titolo iniziale era ’Casetta mia’. Nonostante la canzone sia nata nell’alveo del folklore romagnolo, io e quanti hanno lavorato con me siamo riusciti a darle una nuova veste pop-rock, country, folk. A cambiare è il testo, abbracciando un significato più esteso quale quello di ’Paese mio’, ancora più forte in una cultura come quella cinese. Tra agosto e settembre seguiranno le versioni in inglese e spagnolo, e poi in francese e in giapponese. D’altra parte penso che questo sia il momento migliore per farla volare, in quanto il prossimo anno Romagna mia festeggerà i 70 anni".

Nei suoi concerti la canta già?

"Sempre, in italiano e in cinese, come per altre canzoni non mie".

Chi ha collaborato con lei?

"Del team fanno parte Ivano Zanotti alla batteria, Michele Vanni al basso e alle chitarre elettriche, Massimo Varini alle chitarre acustiche ed elettriche. Per produzione e arrangiamenti ha contribuito Luca Bignardi, senza dimenticare l’aiuto datoci da Fabio Buzzi. Emanuèl Bruno Savini si è occupato invece della copertina".

La Romagna resta nel suo cuore?

"Sono bolognese, nata a Molinella, ma se potessi decidere dove rinascere, sceglierei la Romagna. Anche mio padre, musicista a livello amatoriale, si esibisce spesso in riviera con gli Euforika ".

Cos’è per lei Riccione?

"È aria fresca e voglia di vivere. Quando sento il suo nome immagino di essere in viale Ceccarini...".