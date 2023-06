La corsa, balsamo di tutti i mali

Francesco

Zuppiroli

Le scarpe picchiano sulla sabbia ancora inumidita dalle onde. Alzano granelli che restano incastrati nei solchi della suola. Le impronte, sono vestigi del passaggio dei jogger sulla battigia quando ancora il sole non ha fatto del tutto capolino all’orizzonte. La spiaggia è una pista di atletica naturale lunga oltre 135 chilometri da Ferrara a Rimini, che d’estate ospita lo sport più vecchio del mondo: la corsa. Per i ritardatari, l’ultima chance per definire il ’fisico da spiaggia’, per gli appassionati: un appuntamento con se stessi prima di gettarsi a capofitto nel tran tran quotidiano. La corsa è amica, sorella, madre di chi ama lo sport in riva al mare e come se fosse Nadal al Roland Garros non teme di finre lo sprint o maratona che sia con la sabbia alle ginocchia e il sudore della fatica mischiato a quello per il sole che cuoce. Perché ci sarà sempre a portata di tuffo un mare dove immergersi, spogliarsi della canottiera appiccicata al dorso e concedersi un bagno rigenerante. Altro che crioterapia. Mare e sport. Balsamo di tutti i mali.